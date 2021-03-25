لبنان

أطباء تركوا الجامعة الأميركية للعمل في الدول العربية

Lebanon 24
25-03-2021 | 00:11
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أكدت معلومات صحيفة "اللواء" ان "ما يزيد عن 100 طبيب من أطباء الجامعة الأميركية تركوا العمل في المستشفى، والعيادات الخاصة، وغادروا بيروت إلى المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، والبحرين وكردستان العراق".
المصدر: اللواء
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