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لبنان
دومينو الانهيار يسابِق ترتيب أحجار التفاهمات الخارجية
Lebanon 24
25-03-2021
|
01:06
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كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "لن يخرج لبنان قريباً من تأثير الصدمة السلبية التي أحْدثها انقطاع الخيْط الرفيع الذي كان يُبْقي على خط الرجعة في العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، في وقت يبدو دومينو الانهيار أسرع من أي حلول خارجية يَبْقى إمكان ترتيبُ أحجارها مرتبطاً بالصراع الكبير في المنطقة الذي بات أشبه ببازل يصعب تحقيق تَوافُقاتٍ بين اللاعبين المؤثّرين حول ساحة منه بمعزل عن الأخرى.
وهذه الخلاصة التي سادت الكواليس السياسية في بيروت أمس، جاءتْ في سياق تَعَقُّب آفاق الحركة الداخلية ما بعد الاثنين الصاعق، في موازاة إدارة سفراء عرب وأجانب محركاتهم على شكل لقاءاتٍ مكثفة مواكَبةً للمرحلة الخطيرة التي دخلها لبنان والتي استوجبتْ تأهباً عربياً - دولياً ستكون له تتمات في الساعات المقبلة.
وإذ تنتظر بيروت زيارة قد يقوم بها في الأيام المقبلة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أو موفد من الجامعة، لاستكشاف إمكان الاضطلاع بدورٍ توفيقي على قاعدة المبادرة الفرنسية، سيحضر الملف اللبناني في القمة التي يعقدها قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً في بروكسيل ويُشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بناء على طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان أعلن "اننا سنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا" حيال لبنان، قبل أن يحضّ وزيرُ خارجيته دول الاتحاد على عدم الوقوف مكتوفين ولبنان ينهار".
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المصدر:
وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
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