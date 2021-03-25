لبنان

قزّي لـ"الأنباء": تحرّكات قريبة مهمّة للراعي بعد الفشل في تأليف الحكومة

Lebanon 24
25-03-2021 | 01:20
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كشف الوزير السابق سجعان قزي عن اتصالات ولقاءات مهمة خلال الـ 24 الساعة المقبلة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي للبحث في كيفية التحرك بعد الفشل الذريع في تأليف الحكومة والتأكيد للعالم استحالة الوصول إلى حل داخلي للقضية اللبنانية.

وقال قزي، في تصريح لـ"الأنباء": "اذا كان المسؤولون اللبنانيون عاجزين عن تأليف حكومة وهو اجراء بسيط في الانظمة الديموقراطية، حيث نجد كل يوم دولة تؤلف حكومة دون اشكالات دستورية واجتهادات، في حين ان لبنان كلما بادرنا إلى تأليف حكومة نجد انفسنا وكأننا نعيد تأليف لبنان جديد، هذا وضع لا يقبل به غبطة البطريرك وهو مستعد ان يقوم بما يجب على مختلف الاصعدة لتغيير هذا الواقع".

وأوضح من ناحية تدويل الحالة اللبنانية أن "الاتصال الذي جرى أول من أمس بين امين عام الامم المتحدة انطوني غوتيريس والبطريرك الراعي ايجابي للغاية، اذ لمس غبطته اهتمام امين عام الامم المتحدة للقضية اللبنانية ومدى استعداده لمساعدة لبنان للخروج من ازمته، ولكن كما نعلم لا تستطيع الامم المتحدة حتى التدخل لإنقاذ لبنان ما لم تجد يدا لبنانية تلتقي مع اليد الدولية بهدف الإنقاذ".
المصدر: الانباء الكويتية
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