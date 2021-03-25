لبنان

رفض عربي ودولي لتحريض عون على رفع الغطاء عن الحريري

Lebanon 24
25-03-2021 | 01:49
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علمت "السياسة" أن "عميد السلك الديبلوماسي العربي، سفير الكويت أبلغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم دعم بلاده تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت من أجل إخراج لبنان من أزمته، وتالياً العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني الذي يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة، مجدداً دعم الكويت المؤسسات الدستورية اللبنانية".
وأكدت مراجع دستورية لـ"السياسة" الكويتية أنه "لا يمكن مطلقاً سحب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس سعد الحريري، إلا باستقالة رئيس الجمهورية أو إجراء تعديل دستوري، وهذا الأمر دونه عقبات عديدة، وقد يودي بالبلد إلى منزلقات غاية في الخطورة"، مشدّدة على أن "لا حل لهذا المأزق إلا بتفاهم الرئيسين على حكومة تخرج لبنان من أزمته".
المصدر: السياسة الكويتية
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