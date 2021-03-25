لبنان

سرقات مــتكررة

Lebanon 24
25-03-2021 | 04:08
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تشهد بعض المنشآت والمرافق الرسمية سرقات مــتكررة في أكثر من منطقة، دون رادع ووازع من قبل الجهات الرسمية المعنية.
المصدر: النهار
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