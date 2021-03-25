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لبنان
تحركات جنوبية
Lebanon 24
25-03-2021
|
04:17
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يلاحظ تفاعل وتيرة الاحتجاجات المطلبية وازدياد عدد المتظاهرين في بلدات جنوبية من قبل حزب يساري قديم.
المصدر: النهار
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