لبنان

تحركات جنوبية

Lebanon 24
25-03-2021 | 04:17
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يلاحظ تفاعل وتيرة الاحتجاجات المطلبية وازدياد عدد المتظاهرين في بلدات جنوبية من قبل حزب يساري قديم.
المصدر: النهار
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