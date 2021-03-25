لبنان

جدل اعلامي

Lebanon 24
25-03-2021 | 04:30
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نشب جدل اعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين اعلاميين قريبين من فريق العهد واخرين يؤيدون "تيار المستقبل" والسفارة الســعوديــة حول زيارة البخاري الى بعبدا، وصل حد الشتيمة
المصدر: النهار
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