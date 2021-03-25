نشب جدل اعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين اعلاميين قريبين من فريق العهد واخرين يؤيدون "تيار المستقبل" والسفارة الســعوديــة حول زيارة البخاري الى بعبدا، وصل حد الشتيمة