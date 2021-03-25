مسؤولية عــون و باسيل

تحمّل جهات دوليّة الرئيــس عــون والنائــب باسيل مسؤولية التردّي الخطير الحاصل وتعتبر أنّ كلام قائد الجيش بعد اجتماع المجلس العسكري الذي عُمِّم تعبير عن ذلك وأنّ زيادة حدّة لوم "حزب الله" للجيش هو ردٌّ على هذه الجهات