لبنان

مسؤولية عــون و باسيل

Lebanon 24
25-03-2021 | 04:37
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تحمّل جهات دوليّة الرئيــس عــون والنائــب باسيل مسؤولية التردّي الخطير الحاصل وتعتبر أنّ كلام قائد الجيش بعد اجتماع المجلس العسكري الذي عُمِّم تعبير عن ذلك وأنّ زيادة حدّة لوم "حزب الله" للجيش هو ردٌّ على هذه الجهات
المصدر: النهار
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