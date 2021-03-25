جولة الصباح الاخبارية: التعقيدات الحكومية على حالها... الوساطات غائبة والأزمة حاضرة دولياً

انسداد حكومي



تفعيل حكومة تصريف الأعمال



لا تزال تداعيات يوم الاثنين ترخي بثقلها على المشهد السياسي اللبناني، حتى ان أحداً لا يعمل على اعادة تقريب وجهات النظر ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. في وقت شكل تحرك السفير السعودي وليد البخاري أمس، محط انتباه على الساحة الداخلية، لا سيما في ضوء لقائه سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والكويت، وشكل الوضع اللبناني والحكومي الطبق الاساس على طاولة المحادثات، وغداة الزيارة التي قام بها البخاري الى قصر بعبدا.وسط هذه الأجواء، تتجه انظار الأوساط الديبلوماسية والسياسية الى ما قد يصدر من توجهات ومواقف أوروبية وأميركية مشتركة محتملة حيال لبنان، في ظل مبادرة فرنسا الى طلب طرح الواقع اللبناني على الاجتماع الذي يعقده قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا عبر الفيديو والذي سيشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب "النهار".اذاً، لم تشهد الساحة السياسية اي تحركات مهمة لاخراج ازمة تشكيل الحكومة الجديدة من دوامة التعطيل وبرغم الحركة الديبلوماسية اللافتة للسفير السعودي بالامس، وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة لـ"اللواء" ان تعاود اتصالات التشكيل مع مطلع الاسبوع المقبل بعد أن تكون الأجواء السياسية المتشنجة قد هدأت، وبالامكان تحريك عجلة الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط من جديد،إذا توافرت الرغبة لدى المعنيين بعملية التشكيل في إبداء التعاون الجدي والايجابي لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الوزارية، ولم تستبعد المصادر ان يتولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعادة تفعيل مبادرته من جديد برغم البرودة والصد التي قوبلت بها هذه المبادرة من الفريق الرئاسي، في محاولة لتحقيق اختراق ملموس في جدار التشكيل.ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ"الديار" فان عون، الذي نشط على الصعيد الدبلوماسي بعد لقائه الساخن مع الحريري، ليس في صدد خوض معركة نزع التكليف من الرئيس الحريري في هذه المرحلة او القيام بخطوة معينة في هذا المجال، وان تحركه الاخير تمحور حول شرح التطورات والمستجدات المتعلقة بموضوع تشكيل الحكومة وموقف في هذا المسار، ومحاولة اعطاء صورة واضحة من وجهة نظره للاسباب التي حالت وتحول دون التاليف.وردا على سؤال ماذا بعد؟ قالت المصادر انه لا يجوز ان تستمر الامور على هذا المنوال ولا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي لان الوضع لم يعد يحتمل هدر المزيد من الوقت، مشيرة الى اتصالات وجهود سيقوم بها الرئيس عون لم تحدد عناوينها في اطار ما بدأه من اجل شرح الموقف وحسم موضوع تشكيل الحكومة.في المقابل، ذكرت مصادر متابعة عن قرب لحركة الرئيس سعد الحريري انه على موقفه من تشكيل الحكومة بينما التعطيل هو خارجي والارجح لعدم وجود ضوء أخضر ايراني لتشكيلها، وقد مررنا سابقاً بهذه التجربة.عدا عن اقتراح او شروط السيد حسن نصر الله لتوسيع الحكومة الى 20 وزيراً، بما يضمن بقاء الثلث الضامن بيد الرئيس ميشال عون. لذلك لا نتوقع اي خطوة جديدة وجدّية لتشكيل الحكومة، ولا زيارة للحريري الى بعبدا، ما لم يحصل تطور كبير بتغيير جذري في موقف الرئيس عون.وما عدا ذلك من كلام عن مبادرات جديدة خارجية هي من قبيل التكهنات أو التحليلات أو الاستنتاجات، طالما ان قرار منع التشكيل بيد ايران وحزب الله.الى ذلك، لافتاً أمس التصريح الذي أدلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والذي رمى فيه كرة تفعيل حكومة تصريف الأعمال في مرمى المجلس النيابي والرئيس نبيه بري، طالباً تفسيراً دستورياً لهذه الخطوة.فعلى قاعدة "مين باعك بيعو"، رأت مصادر سياسية لـ"نداء الوطن" أنّ دياب "لم يفوّت الفرصة في رد الصاع صاعين لقوى الثامن من آذار التي تخلت عنه بعد انفجار المرفأ، وقد وجد في ورقة "تصريف الأعمال" ضالته المنشودة، فكانت ورقته الرابحة للتقرّب من نادي رؤساء الحكومات والبيئة السنية عموماً، وللانتقام في الوقت عينه من قوى السلطة التي باعته وحكومته بثمن سياسي بخس واليوم عادت لتطالبه بإعادة تعويمها"، لافتةً إلى أنّ جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أتى رداً غير مباشر على نصرالله ليقول له ما مفاده: "حلّوا مشاكلكم بعيد عنّي"، معيداً الكرة إلى ملعب الأكثرية النيابية بتشديده على أنّ "المشكلة بالتأليف وليس بالتصريف"، وعلى وجوب الاستحصال من مجلس النواب على "تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة".