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© Lebanon24
لبنان
ما قبل توجه حسن إلى سوريا.. هكذا اتُخذ القرار وهذه هي الاخطار المقبلة
Lebanon 24
25-03-2021
|
06:03
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كتبت "الاخبار": تلافى لبنان كارثة حقيقية تمثلت في انقطاع مادة «الأوكسيجين» في المستشفيات، وكادت تؤدي الى جريمة جماعية، بطلها إهمال الدولة، وأولى ضحاياها هم عدد من مرضى كورونا الموجودين في غرف العناية الفائقة ويحتاجون إلى أجهزة التنفس. بحسب المعلومات، رفَع وزير الصحة حمد حسن الصرخة، متحدثاً الى الجهات المعنية بضرورة التحرك. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التواصل مع سوريا، إلا بواسطة الوزير وبعض الجهات اللبنانية التي تربطها علاقات وثيقة مع القيادة السورية. لم تتأخر سوريا في الرد على طلب الوزير حسن الذي زارها بشكل طارئ والتقى نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، بهدف إيجاد حل سريع لأزمة نقص الأوكسيجين في المستشفيات في لبنان، بعدما تعذر على باخرة محمّلة بالأوكسيجين تفريغ حمولتها بسبب أحوال الطقس وارتفاع موج البحر. وأسفرت الزيارة عن تأمين ثلاث شحنات من الأوكسيجين، بدءاً من شحنة أولى وصلت مساء أمس، فيما ستصِل البقية خلال ثلاثة أيام، في انتظار أن تكون الباخرة المحمّلة بالأوكسيجين قد تمكنت من الرسوّ وتفريغ حمولتها.
كان لبنان على عتبة كارثة حقيقية من دون أن يتطرق أحد إلى إعداد خطة وطنية تجيب عن السؤال الآتي: ماذا لو انقطع الأوكسيجين؟ وكيف من الممكن تأمينه، فيما لو أصاب عطب ما إحدى الشركتين الأساسيتين اللتين تزودان المستشفيات بالأوكسيجن؟ لا أحد سأل هذا السؤال، إلى أن حصل ما كان في الحسبان. فخلال الأيام الماضية، لم تستطع إحدى هاتين الشركتين ــــ التي تعتمد بشكلٍ أساسي على إنتاج معاملها في سوريا (منطقة درعا) ــــ الالتزام بالكميات التي كانت تسلّمها للشركات والمستشفيات، بسبب زيادة الطلب على الأوكسيجين في سوريا. وزاد الأمر سوءاً مع صدور قرار وزارة الصحة السورية بمنع تصدير الأوكسيجين لكونه مادة حيوية في مواجهة فيروس كورونا، وخصوصاً مع اتخاذ دول أخرى القرار نفسه، ومنها الأردن والكويت والسعودية وغيرها. وبعض هذه الدول كانت تستورد أيضاً من سوريا. وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة، وخصوصاً في ظل عدم قدرة الشركة المتبقية على تليية حاجة السوق بأكمله. وفي هذا الإطار، يشير خالد شهاب، من شركة شهاب المنتجة للأوكسيجين، إلى أن «إنتاج الشركة يكفي لتزويد المستشفيات التي تتعاقد معنا»، لافتاً إلى أن «الإنتاج اليومي هو 70 طناً تستهلكه تلك المستشفيات». اليوم، يفترض أن تقوم شركة شهاب بسدّ النقص من خلال العمل «على تقسيم الكميات على المستشفيات كي لا تنقطع تلك المادة، استناداً إلى خطة الطوارئ التي وضعها وزير الصحة العامة». وفي المقابل، أشار شهاب إلى أنه «يجري العمل مع الوزارة في إطار الخطة الطارئة على تأمين المادة من بلدان أخرى، ومنها تركيا».
لكن، في ظل هذا الرعب اليومي، لا تفعل هذه الشحنات سوى أنها تأتي في إطار «تسكير حاجة». لا أكثر من ذلك. المشكلة مع الأوكسيجين ليست عابرة. فإن كان لا بد من الحديث بالأرقام، كان لبنان يحتاج إلى ما معدّله 1000 طنٍ للمستشفيات شهرياً، وهي تماماً الكميات التي تنتجها البلاد محلياً. أما مع أزمة كورونا، فلم يعد هذا الإنتاج يفي بالحاجة المطلوبة، مع الحاجة إلى 2500 طن و3 آلاف في كثير من الأحيان شهرياً، لذلك كان الرهان دائماً على «الجار الأقرب»، سوريا، لتلبية الحاجة إلى الفارق بحدود 1500 طن شهرياً".
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