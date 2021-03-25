لبنان

من اسرار مذكرات بري: لمن قال "تعرف مودتي لك واحترامي لشخصك ولكنني لن..."

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:08
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كتبت "الشرق الاوسط": "في هذه الحلقة من مذكرات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، يروي تفاصيل الاتفاقات التي مهدت لانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد فراغ في مقعد الرئاسة استمر سنتين ونصف السنة. ويتحدث بري في مذكراته، وهي بعوان «الثقب الأسود» وتصدر قريباً عن «دار بلال»، عن تراجع الرئيس سعد الحريري عن دعم النائب السابق سليمان فرنجية لمصلحة عون، ويقول إن «تفاهم معراب» بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر» وإعلان الدكتور سمير جعجع دعم عون كان لقطع الطريق على فرنجية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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