ما مصير جلسات الحوار بين بكركي و"حزب الله"؟

كتب الان سركيس في " نداء الوطن": لم يُعرف حتى الساعة ما سيكون مصير جلسات الحوار بين بكركي والحزب، لكن الأكيد أنه حتّى لو انعقدت تلك الجلسات فستكون شكلية ولن توصل إلى أي مكان، خصوصاً أن "حزب الله" حسب أوساط كنسيّة يُعاني من فائض قوّة ويريد صرفها في الداخل عبر التهديد والوعيد والتخوين، لكن هذا الأسلوب لا ينفع مع البطريرك الماروني الذي لا تُخيفه مثل تلك الهجمات.وكدليل على عدم تأثّر البطريرك الراعي بتخوين نصرالله والثبات على موقفه الذي يطالب بالحياد وبالمؤتمر الدولي من أجل إنقاذ لبنان، أتى الإتصال من سيّد الصرح بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حيث أعاد البطريرك تأكيد مطالبه والأسباب الموجبة.وتؤكّد الكنيسة أن ثبات الراعي لا ينبع من عناد "على الفاضي" أو تحدٍّ لأحد بل من رؤية وتصميم على الخروج من المأزق الذي يغرق فيه البلد، فصحيح أن هناك أزمة إقتصادية لكن الحل لا يكون تقنياً مالياً وإقتصادياً فقط، بل يحتاج إلى حل سياسي جذري.وفي السياق، فإن الكنيسة ترى أن سياسة "حزب الله" وتدخّله في صراعات المنطقة وخوضه حروباً في سوريا واليمن والعراق وساحات أخرى جرّ الويلات على لبنان، ومثلما ترفض بكركي ربط لبنان بالمحور الإيراني كذلك ترفض الدخول في المحاور الأخرى، لذلك كان مطلب الحياد واضحاً.إذاً، أفرغ نصرالله الحوار مع بكركي من مضمونه بعد تخوينه البطريرك ولم تعد اللقاءات ذات جدوى حتى لو عُقدت، في حين أن "حزب الله" يستخدم حليفه المسيحي لضرب طروحات البطريرك، بينما يحظى الراعي بأوسع إلتفاف وطني من كل الطوائف وليس من المسيحيين فقط".