ما قبل كورونا ليس كما بعدها.. التلامذة تغيروا

كتبت نورما غمراوي في "الأخبار": لا يختلف اثنان على أننا نمرُّ في أوقاتٍ غير مسبوقة، أو نعيش ما بات يُسمى بـ«الطبيعي الجديد» (new normal). إذ لا تكاد ندوة تربوية افتراضية تخلو من القول إننا نعيش تجربةً بالإكراه، لا يدَ لنا فيها أو حيلة. المهم أننا جميعاً نتّفق على أن التجربة وضعت 1,6 بليون متعلّم، مع عدد ضخم من معلّمين وتربويين، وراء الشاشات، وباتت تكنولوجيا المعلومات والتواصل العنصر الأهم في العملية التعلّمية، ولولاها لما كانت مسيرة التعلّم «العرجاء» قادرة على الاستمرار.

وقد تلقّفت وزارات التربية حول العالم جائحة كورونا بطرائق ومقاربات واستراتيجياتٍ متباينة، يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين لا ثالث لهما: الأولى كانت لديها البصيرة وفهمت أنّ الجائحة طويلة الأمد، فتأقلمت وأقْلمت منظوماتها التربوية وطوّرتها؛ وتأتي في مقدّمها دول شرق آسيا. والثانية، آثرت الانتظار ظناً منها بأن الجائحة ستستمر لبضعة شهور، فإذا بالعام الدراسي «المكلوم» الأول ينتهي، ويلحق به عام ثان... طبعاً ذهنية الانتظار والتحجّر تستجرّ بعضها، وهي سُبحةٌ وتكرّ. ولو تعاطينا بذهنيةٍ علمية وقمنا باحتساب منجزات هذه الوزارات لكانت النتيجة مخزية وعاراً عليها. فيبدو أنها لم تقرأ أو تعي كيف انهارت مؤسسات ضخمة وانتهت بعدما تربّعت على عروشها لسنواتٍ بسبب تمسكها «بمقاومة التغيير» .

وإذ نعيش في مجتمعاتنا حالياً شعوراً بأننا بدأنا رؤية الضوء في آخر النفق بسبب اللقاحات، لا سيما من وزارات الصنف الثاني، لا بدّ لنا أن لا نبالغ بذلك التفاؤل لأنّ اللقاحات بحد ذاتها تجارب لا نعرف إلى أين تتجه. فها هو لقاح من أشهر اللقاحات يُجمّد استخدامه بين ليلة وضحاها بسبب عوارض بدأ يتسبب بها. وهناك متحوّر جديد للفيروس لا يمكن لفحص PCR تمييزه، وبالطبع العلماء لا يزالون لا يعلمون ما إذا كانت اللقاحات ستكون مجدية معه. فمن الممكن بمكان، أن يتبدّد الضوء الذي نودّ أن نتخيله آخر النفق.

لا أقصد أن أكون سوداوية ولكن الإتحاد الإفريقي أعلن، على سبيل المثال، أنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لتلقيح 60% من سكانه، وإن دلّ هذا على شيء، فهو يدلّ على أن التّعافي من كورونا والعودة لما كنّا عليه يكاد يكون مستحيلاً لسببين اثنين. أولاً، إن عملية التلقيح 100% ستتطلب ما يقارب خمس سنوات. وثانياً، على سبيل المثال نفسه، ووفقاً للأرقام المذكورة من الإتحاد الإفريقي. فإنه مع مرور وقت كهذا لن يكون روّاد المدارس قادرين أصلاً على العودة لما كانوا عليه، حتى لو أُتيح لهم ذلك. لأنهم سيكونون قد تغيروا وتغيرت معهم طرائق العمل التي يستطيعون أداء مهامهم بواسطتها.

إذاً يجب أن نعي جميعاً أن ما قبل كورونا، ليس كما بعدها. فتقرير ماكنزي يقول أننا «لا زلنا لا نستطيع تصوّر الأثر الحقيقي لكوفيد-19 على منظومة التعليم» وأنه لا زلنا نحتاج لوقت طويل لنفهم ذلك الأثر.