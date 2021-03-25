لبنان

هل المخرج لتشكيل الحكومة سياسي ام دستوري؟ بارود ومخيبر يجيبان

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:27
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كتبت ماجدة عازار في" نداء الوطن": أمام مأزق التأليف المستمرّ، ومساعي حلحلة العقد بعد حرب الوثائق والبيانات والصلاحيات بين بعبدا وبيت الوسط، هل يأتي الحلّ المنشود سياسياً أم بفعل مخرج دستوري ما؟ وماذا بقي من اوراق بعد في يد رئيس الجمهورية لاستعمالها في وجه الرئيس المكلف سعد الحريري للإطاحة بحكومة الاختصاصيين وتالياً بالتكليف؟ أم ان الرئيس المكلف سيحتفظ بالتكليف حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية؟
سؤال طرحته "نداء الوطن" على الخبير الدستوري والوزير السابق زياد بارود، والخبير القانوني النائب السابق غسان مخيبر.
 
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