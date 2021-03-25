ارتفاع وتيرة الاحداث الامنية ينذر بالاسوأ.. فهل الحل بهذه الخطوة؟

كتبت "الديار": ارتفاع وتيرة الأحداث الأمنية من عمليات سطو وإشكالات مُسلّحة، يُشكّل نذير شؤم عما قد تؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة. ففي ظرف يومين (من الإثنين ليلا حتى الأربعاء مساء)، تمّ القيام بعدد من عمليات السطوّ المُسلّح في العديد من المناطق اللبنانية، على مثال عملية البحصاص (الكورة) حيث قام عدد من المسلحين بالإعتداء على سائق شاحنة وتمّ سلب الشاحنة وما يحمله هذا السائق. أيضًا تمّ السطو المُسلّح على عسكري خارج الخدّمة وتمّ سلبه وذلك في منطقة العبودية. وفي منطقة الرفاعية في طرابلس، قام مُسلّحون بسلب شخص كل ما يحمله... وفي نفس الفترة، نشب عدد من الخلافات الشخصية التي تطوّرت إلى نزاعات مُسلّحة على مثال ما حصل البارحة في عين الحلوة، وفي سير الضنّية أطلق مُسلّحون النار في باكور مُخلّفين أضراراً مادية. وفي خندق الغميق، تطوّر خلاف شخصي إلى شبه حرب مع إستخدام أسلحة رشاشة قرب مبنى الخطيب في الخندق الغميق. وأول من أمس أدّى خلاف شخص في المنكوبين في طرابلس إلى جرح شخص... أمّا على صعيد إقفال الطرق، فقد تمّ إغلاق العديد من الطرق خلال اليومين الماضيين في بعلبك، وسط المدينة، الحمرا، الجيّة، صور، طرابلس، سليم سلام، تعنايل...

هذا الكمّ الكبير من الأحداث الأمنية، هو نتاج تغيّب الدوّلة اختياراً وخصوصًا السلطة التنفيذية إضافة إلى تلطّي المُخالفين وراء محميات سياسية لا يمكن ردعها! وبالتالي فإن هذا المشهد هو سابقة في تاريخ لبنان ما بعد الحرب الأهلية، وإذا كان يدلّ على شيء فإنه يدلّ على بدء مرحلة الفوضى والتي عــادة ما تســبق إنهــيار مؤسسات الدوّلة، إلا أن الأمر منعكس في لبنان، إذ إن انهيار مؤسسات الدولة حاصل حكماً، لذا تبقى وتيرة هذه الفوضى التصاعدية مسألة وقت، ولعل ما يمنعها حالياً هو إمساك بعض أهل السلطة لجمهورهم، ولكن إلى متى يمكنهم المحافظة على هذه الســيطرة – أو ضبط النفس –؟

من هذا المُنطلق، أصبح من الضرورة بمكان، وحفاظًا على ما تبقى من الكـيان اللبناني، أن يتمّ إعــلان حــالة طوارئ تسمح للجيش اللبناني بإستلام زمام الأمور على كامل الأراضي اللبنانية بهدف ضرب أي عمل تخريبي أو فتنة يتمّ التحضــير لها من خلال الإخلال بالأمن.

المرسوم الإشتراعي رقم 52 تاريخ 05/08/1967 (اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية) نصّ في مادّته الأولى على أنه «تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها: - عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة». وبغض النظّر عما تنصّ عليه المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي والتي تُعطي مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ، فإن شروط إعلان حالة الطوارئ موجودة. والتحذيرات التي أصدرها وزير الداخلية (في مقابلة تلفزيونية) عن فقدان الأمن هو أكبر دليل على فلتان الأمن الذي يضرب العديد من المناطق وهو مُرشّح أيضاً للإزدياد مع الوقت.