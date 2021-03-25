دياب "المتمرد": حلّوا مشاكلكن بعيد عني

اعتبرت " نداء الوطن" ان أنّ جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس بشأن تصريف الاعمال أتى رداً غير مباشر على نصرالله ليقول له ما مفاده: "حلّوا مشاكلكم بعيد عنّي"، معيداً الكرة إلى ملعب الأكثرية النيابية بتشديده على أنّ "المشكلة بالتأليف وليس بالتصريف"، وعلى وجوب الاستحصال من مجلس النواب على "تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة".