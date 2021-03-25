لبنان

فرص تشكيل حكومة بالتوافق بين عون والحريري متاحة بعد؟

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:39
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اعترف مرجع مسؤول مواكب عن كثب لمسار الملف الحكومي لـ»الجمهورية»، بانعدام كل فرص تشكيل حكومة بالتوافق بين عون والحريري، اذ انّ كل الاطراف كشفت أوراقها، وصار كلّ طرف أسير موقفه وشروطه، وبالتالي فإنّ كلّ ما دار من لقاءات ووساطات ومحاولات للتقريب وتدوير الزوايا، كانت كلّها خارج صحن التأليف، في ظلّ قرار متخذ منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بالسعي الى إحراجه فإخراجه، وعدم السماح له بتشكيل حكومة، وهو أمر يدفع ثمنه البلد والناس.
 
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