لبنان

سرّ خطاب الحريري "القاسي" من بعبدا ينكشف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2021 | 08:30
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تقول مصادر سياسيّة ضمن أحد الأحزاب الوازنة أنّ "النبرة العالية" في خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا عقب لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لم تأتِ من فراغ أبداً، كما أنّ توجه الكلمة التي ألقاها الرئيس المكلف، يحظى بتأييد غير مباشر من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وبحسب المصادر، فإنّ كلام الحريري من بعبدا لم يلقَ أي رد فعل سلبي من "حزب الله" الذي تكشف أوساطه عن وجود استياء لدى العديد من مسؤوليه إزاء أداء النائب جبران باسيل. إلا أن "حزب الله" لا يريد أن يكسر الجرّة مع الأخير ولا حتى مع عون، لكنه يصرّ في الوقت نفسه على دعم الحريري من تحت الطاولة بالتنسيق مع برّي.

المصدر: لبنان 24

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