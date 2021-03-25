حزب الله يستعد.. "الأزمة طويلة"

تقول مصادر مقرّبة من "حزب الله" إلى أنّ تحركات الأخير في مناطقه تشير إلى أن "الأزمة طويلة" جداً.

وبحسب المصادر، فإنّ الحزب يعمل على العديد من الصعد لضمان صمود جمهوره في ظل أزمة الدولار بشكل أساسي، إذ بادرَ مؤخراً إلى توزيع بطاقات اعانة على عائلات محتاجة من غير المنتسبين أو الحزبيين ضمن البقاع، وذلك بهدف تمكينهم من التموين وشراء حاجياتهم من مراكز بيع معيّنة.

كذلك، فقد استحدث "حزب الله" صندوق تعاضد اجتماعي يشبه بآليته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يسمح للأسر والعائلات المحتاجة من خلال اشتراك شهري، بالحصول على تغطية استشفائية.