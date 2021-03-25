مَن يزعج حزبا مسيحيا معارضا؟

عبّر وزير سابق في حزب مسيحي معارض عن انزعاج الحزب من تحركات حزب مسيحي معارض ثان، لانها تجد صدى شعبيا مع التأزم الحاصل في الافق السياسي.

وقال الوزير، الذي كان حتى وقت قريب مزدوج الهوى بين الحزبين، امام حلقة ضيقة "لدينا احراج في تسويق تريثنا في الخطوات التي تلاقي صدى شعبيا ايجابيا ، بينما "هو" قادر على التحرك بحرية اكبر وعلى استمالة المستقلين المقربين من الانتفاضة الشعبية اكثر منا بكثير، وقد نصحت قيادتنا بالتنبه الى هذا الامر والتحسّب لانعكاساته الجدية انتخابيا ".

وقال "لا قوة لموقفنا الا بالتحالف بين كل الاحزاب المسيحية لان الافق المستقبلي قاتم جدا".