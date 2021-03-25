لبنان

مَن يزعج حزبا مسيحيا معارضا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-03-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-806562-637522563150927806.JPG
Doc-P-806562-637522563150927806.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبّر وزير سابق في حزب مسيحي معارض عن انزعاج الحزب من  تحركات حزب مسيحي معارض ثان، لانها  تجد صدى شعبيا مع التأزم الحاصل في الافق السياسي.

 

وقال الوزير، الذي كان حتى وقت قريب مزدوج الهوى بين الحزبين، امام حلقة ضيقة "لدينا احراج في تسويق تريثنا في الخطوات التي تلاقي صدى شعبيا ايجابيا ، بينما "هو" قادر على التحرك بحرية اكبر وعلى استمالة المستقلين المقربين من الانتفاضة الشعبية اكثر منا بكثير، وقد نصحت قيادتنا بالتنبه الى هذا الامر والتحسّب لانعكاساته الجدية انتخابيا ".

 

وقال "لا قوة لموقفنا الا بالتحالف بين كل الاحزاب المسيحية لان الافق المستقبلي قاتم جدا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-03-25
13:00 | 2021-03-25
12:59 | 2021-03-25
12:58 | 2021-03-25
12:34 | 2021-03-25
12:29 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website