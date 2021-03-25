الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعدما غطى المنخفض السوداني بقيمه المتدنية شمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وصولاً الى البحر الأسود، انحرفت الموجات المدارية الحارة نحو لبنان والجوار وارتفعت درجات الحرارة ولامست 28 درجة ساحلاً بسبب الرياح الجنوبية التي حملت غبار الصحاري بنسبة 80%، تلتها السحب الركامية التي توجهت من بحر الاحمر شمالاً ما ادى الى تساقط امطار موحلة في البقاع ودمشق، ومع انهيار الضغط الجوّي الى 1002hpa، اشتدت سرعة الرياح حتى لامست في بعض المناطق 110/100كم في الساعة وفي البقاع 90 كم في الساعة.

تحوّلت الرياح الى جنوبية غربية وغربية مساء الثلاثاء الماضي، وغطّى التيار النفاث او JET STREAM لبنان وفلسطين وتركيا وسوريا وشحن السحب المدارية بالرطوبة، فتساقطت الامطار الغزيرة مع البرَد، ترافقت مع عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح، وقد بلغت نسبة المتساقطات خلال هذه العاصفة 90 مم بيروت وجونية و 65مم بولونيا وضهور الشوير و 32مم زحلة.

يستمر الطقس الممطر حتى صباح السبت المقبل ويُنتظر ان تشتد قوة العاصفة التي ارتقت الى الدرجة الثانية بقوّتها.

معدّل الهطولات التي رصدتها الاقمار الصناعية مدة هذه العاصفة اي من الاثنين حتى السبت هي كما يلي:

- درجة اولى 160-190مم

طرابلس، شكا، البترون، الكورة، حامات، جبيل (ساحل وجبل)، كسروان (ساحل وجبل) جونية والضبية وبيروت وبعبدا ومناطق المتن الساحلية والجبلية، الشوف، عاليه، بحمدون،

الساحل السوري

- درجة ثانية 100-150مم

الناعمة والدامور النبطية جزين وحاصبيا ومرجعيون صيدا، بشري،

- درجة ثالثة 40-95مم

صور، رميش، بنت جبيل، البقاع، وعكار والهرمل

يستمر تساقط الامطار وستشتد غزارة بين بعد ظهر الخميس ومساء الجمعة وقد تتشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الهطولات التي يسببها التيار النفاث الرطب.

هذا، وتقترب الكتلة القطبية من لبنان وفلسطين وسوريا يوم الجمعة فتتساقط الثلوج على 1200 متر (حيث يتوفّر عامل الرطوبة) وتُغطي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط صباح السبت ولغاية صباح الأحد فتتدنى درجات الحرارة لتلامس -2 مساء السبت على ال1000 متر وفي البقاع و-9 درجات على 2000 متر

يستمر تدفّق الكتل الرطبة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحيث سيكون لبنان عرضة للمنخفضات الجوية في الأيام القادمة.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 17 نهاراً و 13 درجة ليلاً

في البقاع: 12 نهاراً و 5 ليلا

على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 2 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: متقلبة بين غربية ناشطة سرعتها بين 45 و 80 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1014hp

الرطوبة: بين 80 و 93%