أعطال وعكارة نتيجة العاصفة.. وتوقف موقت عن التغذية بالمياه في هذه المناطق

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن غزارة الأمطار أدت إلى ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع المضيق ما سيضطر المؤسسة إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان التي تتغذى منه، على أن تعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انحسار العاصفة وانخفاض نسبة العكارة.كما تعرض خط أفقا الرئيسي الذي يغذي منطقة فتوح كسروان إلى عطل سيؤدي إلى توقف موقت لتغذية المنطقة بالمياه لمدة ثمان وأربعين ساعة حدا أقصى، بعدما حالت الأحوال الجوية دون تصليح العطل الذي ستباشر به فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة فور استقرار الطقس.كذلك، تسبب عطل في خط ضخ نبع الديشونية السوني إلى التوقف عن التوزيع في منطقتي المنصورية والمنتفردي لمدة أربع وعشرين ساعة قبل تصليحه.