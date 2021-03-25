انتقادات واسعة لوزير الثقافة.. والسبب "تجاهل" شاعرة لبنانية

وجّه العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات مباشرة إلى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وذلك بسبب عدم دعمه الشاعرة اللبنانية حنان فرفور التي مثلت لبنان في برنامج أمير الشعراء (الموسم التاسع).

وتُعنى المسابقة ، التي شاركت فيها فرفور ، بالشعر الفصيح، وهي من تنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي. وخلالها، فإنّ فرفور تنافست مع عددٍ من الشعراء في مختلف الدول، وقد وصلت إلى مرحلة نصف النهائيات وغادرت البرنامج بعد ذلك بسبب عدم تلقيها التصويت الكافي والقائم على الأصوات المدفوعة، علماً أن فرفور كانت قاب قوسين أدنى من الوصول إلى مرحلة النهائيات.

وجاءت التعليقات والانتقادات الموجّهة لمرتضى ضمن منشور على صفحته الخاصة على "فيسبوك" قبل يومين بمناسبة "اليوم العالمي للشعر". وأشار العديد من الناشطين إلى أن مرتضى لم يدعم الشاعرة فرفور، معتبرين أن الاحتفال بـ"يوم الشعر العالمي" لا يكون بمنشور عبر "فيسبوك"، بل من خلال دعم الشعراء.

ولفت أحد الناشطين إلى أنّ "مرتضى لم يقم بأي خطوة في سبيل دعم التصويت لفرفور ضمن المسابقة"، مؤكداً أن من واجب وزير الثقافة احتواء شاعرة لبنانية التي تمثل بلدها بقوة رغم كل الأزمات التي يعيشها.

واعتبر الناشطون أنّ فرفور تنقل صورة لبنان المشرقة، وتؤكد أنّ اللبنانيين يجابهون الأزمات بالإبداع، وعلى الدولة أن تبادر لدعم كل مثقف وإعطائه الدفع نحو التقدم في ميدانه.

يُشار إلى أنّ "لبنان24" حاول الوقوف عند رأي مرتضى بشأن المسألة القائمة، وللرد على الانتقادات الموجهة إليه، إلا أنه لم يتسنّ لنا ذلك. وعلى الرغم من أنّ مرتضى كان قد تواصل مع فرفور معرباً عن نيته تكريمها بعد عودتها الى لبنان، إلا أنّه رفض الاجتماع بوفد من الشعراء لتفعيل آلية الدعم، كما أنه لم يُقدم على وضع أي خطوة عملية لتنظيم حملة لدعم فرفور.

وانطلقت مسابقة "أمير الشعراء" في العام 2007 ويجري تنظيمها كل عامين، ويستقبل البرنامج في كل موسم آلاف القصائد من شعراء العرب على مستوى دول العالم، وتقوم لجنة التحكيم بفرز وتقييم الأعمال المشاركة، لتتم بعد ذلك استضافة أكثر من 150 شاعراً ممن وقع عليهم الاختيار في أبو ظبي.

وتُجري اللجنة مقابلات فردية مع كل شاعر، ومن ثم يتم اختيار أفضل 40 شاعراً من المتقدّمين ليدخلوا في مرحلة الاختبارات وصولاً إلى قائمة الـعشرين شاعراً الذين سيشاركون في الحلقات المباشرة. وفي ختام كل موسم، يحظى الفائز بالمركز الأوّل بلقب "أمير الشعراء" وجائزة نقدية قدرها نحو 273 ألف دولار أميركي.