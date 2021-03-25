إنقاذ عائلة محاصرة بالثلوج في جرود عيون أرغش (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عناصر من الدفاع المدني - فرع عيناتا، تمكنوا ليل أمس من إنقاذ عائلة تضم أطفالا كانت عالقة في جرود عيون أرغش جراء تراكم الثلوج في المحلة.