لبنان

إنقاذ عائلة محاصرة بالثلوج في جرود عيون أرغش (صورة)

Lebanon 24
25-03-2021 | 09:21
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عناصر من الدفاع المدني - فرع عيناتا، تمكنوا ليل أمس من إنقاذ عائلة تضم أطفالا كانت عالقة في جرود عيون أرغش جراء تراكم الثلوج في المحلة.
 
 

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جرود عيون أرغش

ثلوج

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