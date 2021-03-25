لبنان

حزب الله وحركة امل: "اتفاق على الخلاف"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2021 | 09:45
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علّق مصدر مطلع على الخلاف الحاصل بين "حركة امل "و"حزب الله" بالقول" الحليفان غير متفقين في هذه المرحلة على اي شيء، لا على شكل الحكومة، ولا على تحميل مسؤولية التعطيل، ولا على الموقف من حاكم مصرف لبنان".

 

لكنه أضاف "الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل اليه خلال  اجتماع موسع  عقد قبل يومين هو على تنظيم الخلاف والابقاء على التحالف العميق، والتركيز على الا تؤدي هذه الخلافات الى اشكالات بين المناصرين والمحازبين . وهذا ما تجلى في التدخل "القيادي" السريع لضبط الاشكالات  بين جمهور الحزب والحركة على مواقع التواصل الاجتماعي ".

المصدر: لبنان 24

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