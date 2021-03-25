لبنان

زحمة سيارات على أبواب ميكانيك الغازية

Lebanon 24
25-03-2021 | 09:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مركز المعاينة الميكانيكية في الغازية  - الزهراني، شهد زحمة على أبوابه، حيث إمتد طابور السيارات المنتظرة لعدة كيلومترات، بعدما إنتظر أصحابها لعدة ساعات ومنهم من بات ليلته في السيارة بإنتظار دوره. ليتفاجأ الجميع بتعطل النظام داخل المركز وتم إبلاغهم بذلك اليوم بعدما أقفل المركز، مما أدى الى بعض الإشكالات ومغادرة الجميع دون إجراء المعاينات.
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