نجار: لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تطلب تفسير الدستور وتفعيل عملها غير ممكن

بظل المراوحة في تأليف الحكومة والتأزّم الحاصل بين بعبدا وبيت الوسط، صدرت دعوات لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، بالمقابل طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تفسيرًا دستوريًا لصلاحيات حكومته المستقيلة، يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، معتبرًا أنّ التفسير هو في "عهدة المجلس النيابي".

ماذا يقول الدستور في هذا الشأن؟