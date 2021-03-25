شركة لبنانية ترفض تأجير سيارة لفلسطيني.. "مش ضروري تعرف ليش"!

كشف أحد الناشطين عن تعرّضه لموقف "عنصري" كونه "فلسطيني" بعدما رفضت إحدى شركات تأجير السيارات في منطقة البوشرية - المتن طلبه باستئجار سيارة من دون تقديم أي سبب له، إلا أنّ الشركة رفضت هذا الاتهام كاشفة عن مبرراتها لرفض طلبه.

ونشر الناشط ويدعى محمد شبلاق تفاصيل الحادثة عبر حسابه على "فيسبوك" مرفقة بصور المحادثة مع الشركة، حيث يظهر أنّ الشركة أبلغته رفضها تأجيره سيارة بعدما أرسل لها المستندات المطلوبة ومن بينهما هويته.

وعندما استفسر عن السبب، أتاه الجواب: "مش ضروري تعرف ليش.. ما رح يمشي الحال.. سياراتي وحر فيهم يا بأجرن يا لا.. ما تاخدها شخصية"، وهو ما دفعه للاستنتاج بأنّ السبب هو كونه "فلسطيني" لعدم تقديم الشركة أي سبب مقنع له لرفض اتمام العملية.



الشركة توضح

من جهتها ردّت الشركة المعنية "Mike Rent A Car Lebanon" في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، معربة عن أسفها لأن المشكلة بدت أنّها "عنصرية"، ومؤكدة أنّها تتعامل مع زبائنها من كافة الجنسيات من دون أي تمييز.



وزعمت أنّ الرفض يعود لنقص المعلومات من جانب الزبون أي عدم مشاركة اسم الشركة التي يعمل فيها أو الوظيفة والسبب الحقيقي لحاجته للسيارة خارج بيروت، إضافة إلى ذلك "أننا لم نعد نؤجّر سيارات لعملاء جدد من دون توصيات"، وفقاً للشركة.



وأشارت إلى أنّ "العديد من سيارات الشركة تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت كما أنّه وبسبب السرقات العديدة الحاصلة يجب علينا حماية سياراتنا أكثر من أي وقت مضى".



وختمت: "لا يمكننا تحمل المزيد من الخسائر، ولهذا السبب لدينا سياسة صارمة بعدم تأجير العملاء لأول مرة، من دون توصية من أحد زبائننا الحاليين".