محمد عنصر بشعبة المعلومات.. ضحيّة حادث على أوتوستراد طبرجا

اصطدام سيارته بعمود انارة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية. توفي الشاب محمد سنكري صباح اليوم الخميس نتيجة

المرحوم من سكان مدينة طرابلس ساحة النجمة وهو عنصر بشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.



