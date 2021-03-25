لبنان

محمد عنصر بشعبة المعلومات.. ضحيّة حادث على أوتوستراد طبرجا

Lebanon 24
25-03-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-806597-637522644538193927.jpeg
Doc-P-806597-637522644538193927.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب محمد سنكري صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارته بعمود انارة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية.
المرحوم من سكان مدينة طرابلس ساحة النجمة وهو عنصر بشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. 

مواضيع ذات صلة
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
lebanon 24
25/03/2021 13:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كارلوس عازار يتحدث لـ"لبنان 24" عن "حادث قلب".. نحن شعب ظُلم وسُرق كثيراً!
lebanon 24
25/03/2021 13:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان حاضرٌ في محادثات باريس
lebanon 24
25/03/2021 13:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون إلى الخليج نهاية آذار... ولبنان في صلب المحادثات السعودية
lebanon 24
25/03/2021 13:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-03-25
13:00 | 2021-03-25
12:59 | 2021-03-25
12:58 | 2021-03-25
12:34 | 2021-03-25
12:29 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website