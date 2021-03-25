ينشط بترويج المخدرات في جبل لبنان.. "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه وتضبط كمية منها

صدر عن المديريـة العـامة لقـوى الأمــــن الداخلي ـ شعبـــــة العلاقــــــات العامة البلاغ التالـي:في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملف مكافحة المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية مروج جديد ينشط في محافظة جبل لبنان، ويدعى: ح. ي. (مواليد عام 1982، لبناني)بتاريخ 18-3-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في منطقة حالات على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" حيث ضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا.وبتفتيش منزله الكائن في محلّة عشقوت عُثر على:/84/ غ من مادة حشيشة الكيف./26/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4,3/ غ./9/ كبسولات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4.3/غ./15/ مظروفاً کوکایین (Pure)، زنة الواحد حوالى الغرام قائم./31/ كبسولة بلاستيكية فارغة تستخدم لتوضيب المخدرات.هاتف خليوي وشريحة يستخدمان في عمليّات الترويج.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة ترويج المخدرات منذ حوالى /5/ أشهر لعدد كبير من الزبائن، وأنّه يقوم بعمليات الترويج في مناطق: برج حمود، الدورة، بصاليم وعلى الاوتوستراد الممتد من الزلقا الى الضبية على المسلكين.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.