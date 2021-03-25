تلاعب بوزن وسعر ربطة الخبز... 380 غ بـ2000 ليرة "على عينك يا تاجر" (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لربطة الخبر الابيض زنة 380 غ، وقد بلغ سعرها في عدد من الافران 2000 ليرة، على الرغم من تسعير وزارة الاقتصاد والتجارة ربطة الخبز الابيض وزن 445 غ بـ2000 ليرة.