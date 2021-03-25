شيا بعد لقاء عون: ألم يحن الوقت للتخلّي عن الشروط التي يضعها البعض وتشكيل حكومة؟

إستقبل الرئيس ميشال عون السفيرة الاميركية دوروثي شيا وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية.وقالت شيا بعد لقائها عون: "بحثنا مع فخامة الرئيس ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات وأميركا أكدت وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين".وأضافت: "ألم يحن الوقت للتخلّي عن الشروط التي يضعها بعض الأطراف للتوصل إلى تسوية وتشكيل حكومة؟".