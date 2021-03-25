لبنان

لقاحات "سبوتنيك" في طريقها إلى لبنان... متى تصل؟ (صور)

Lebanon 24
25-03-2021 | 11:51
A-
A+
Doc-P-806638-637522702180265400.jpg
Doc-P-806638-637522702180265400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت لقاحات سبوتنيك لشركة "فرمالاين" الى ابو ظبي، وستصل ليلا الى مطار بيروت على ان يتم تطعيم موظفي "الميدل ايست" والعاملين في المطار الاسبوع المقبل.
 
 
مواضيع ذات صلة
رجل أعمال لبناني يقدم 50 ألف لقاح كورونا للجيش
lebanon 24
25/03/2021 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدة لبنانية تؤمّن لقاح كورونا للأهالي مجّاناً
lebanon 24
25/03/2021 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإقفال التام فشل والرهان على اللقاحات.. "سبوتنيك" في لبنان الأسبوع المقبل
lebanon 24
25/03/2021 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح "سبوتنيك V" يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل.. وهذه تكلفة الجرعات
lebanon 24
25/03/2021 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لقاح

كورونا

سبوتنيك

لبنان

أبو ظبي

ميدل ايست

مطار بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-03-25
13:00 | 2021-03-25
12:59 | 2021-03-25
12:58 | 2021-03-25
12:34 | 2021-03-25
12:29 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website