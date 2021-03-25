لبنان

الحريري بحث مع شيّا الاوضاع السياسية

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:02
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الاميركية دوروثي شيا بحضور الوزير السابق د.غطاس خوري، ويتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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السفيرة الاميركية

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