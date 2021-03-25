الحريري بحث مع شيّا الاوضاع السياسية

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الاميركية دوروثي شيا بحضور الوزير السابق د.غطاس خوري، ويتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.