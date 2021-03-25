لبنان

حسن بحث مع روداكوف سبل شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك 7"

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:24
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة سفير روسيا ألكسندر روداكوف، وتم استكمال البحث في سبل شراء وزارة الصحة العامة مليون جرعة من لقاح SPUTNIK V مباشرة من المصانع الروسية، وإمكان الحصول على هبة طارئة من هذا اللقاح لتسريع تحصين بعض القطاعات.

كما، تطرق الإجتماع إلى تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الصحي وإمكان ترجمته في زيارة للوزير حسن إلى روسيا.
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