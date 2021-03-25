الاعلى للدفاع يجتمع غداً وتوصيات جديدة للجنة متابعة "كورونا".. لبنان الى الإقفال مجدداً؟

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع في العاشرة قبل ظهر غد، الجمعة، في قصر بعبدا لعرض تطورات حالة التعبئة ومواضيع أخرى مع انتهاء مراحل الفتح التدريجي. الأمور الى الأسوأ طالما أنّ الإصابات لا تزال تأخذ المنحى التصاعدي، في ظل تفلت من اجراءات الوقاية، إضافة الى البطء في عملية التلقيح ضد كورونا، فهل يعود البلد الى الإقفال مجدداً.

بحسب المعطيات المتداولة، فإنّ المجلس سينعقد للبحث بإجراءات كورونا مع اتجاه إلى الاقفال العام خلال ايام العطل الدينية المقبلة (الفصح ورمضان).

الى ذلك، صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التي اجتمعت برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر بتاريخ 24-3-2021 توصيات جديدة، أبرزها تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة 6 اشهر اضافية.

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