لبنان

فتح الحدود الجوية القبرصية أمام اللبنانيين

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:29
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 صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

عطفاً على القرار الصادر عن السلطات القبرصية القاضي بفتح الحدود الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالسفر الى الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق إبتداءً من 1 نيسان 2021،  تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بزيادة عدد رحلاتها تدريجياً الى لارنكا، بحيث تصبح:

- ابتداءً من 1 نيسان 2021 رحلتان أسبوعياً : الخميس و الأحد
- ابتداءً من 17 أيار 2021  ثلاث رحلات أسبوعياً: الثلاثاء و الخميس و الأحد.
وتبقى هذه الرحلات قابلة للزيادة في ضوء تطور الاوضاع.

يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى قبرص ونذكر بالشروط التالية:
- حيازة تأشيرة صالحة 
- إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة.
- تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر الرابط التالي: Cyprus Flight Pass - Home

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb  
 
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