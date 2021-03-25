فتح الحدود الجوية القبرصية أمام اللبنانيين

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

عطفاً على القرار الصادر عن السلطات القبرصية القاضي بفتح الحدود الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالسفر الى الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق إبتداءً من 1 نيسان 2021، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بزيادة عدد رحلاتها تدريجياً الى لارنكا، بحيث تصبح:- ابتداءً من 1 نيسان 2021 رحلتان أسبوعياً : الخميس و الأحد- ابتداءً من 17 أيار 2021 ثلاث رحلات أسبوعياً: الثلاثاء و الخميس و الأحد.وتبقى هذه الرحلات قابلة للزيادة في ضوء تطور الاوضاع.يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى قبرص ونذكر بالشروط التالية:حيازة تأشيرة صالحةإجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة.تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر الرابط التالي: Cyprus Flight Pass - Homeللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb