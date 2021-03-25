حكم بحق 3 لبنانيين يموّلون جهات إرهابية



أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمها على الإخوة فراس وفادي ورنا توفيق علم الدين، وذلك بجرم تبييض الأموال لتمويل جهاتٍ إرهابيّة ونقل وتحويل مبالغ ماليّة الى تلك الجهات.

وقضى الحكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق كلّ من فراس وفادي، بالإضافة الى تغريمهما بمبلغٍ مالي وتجميد حساباتهما، وبالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ في حق رنا، مع تغريمها بمبلغ مالي وتجميد حساباتها.