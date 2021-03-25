شريم: نتمنى من البرلمان ان يحسم الجدل!

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر تويتر "قائلة":

"نتمنى أن يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة وذلك عبر تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال اقله بالامور الحياتية التي تخفف العبء عن المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية بانتظار الحكومة الجديدة".

نتمنى أن يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة وذلك عبر تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال اقله بالامور الحياتية التي تخفف العبء على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية بانتظار الحكومة الجديدة. — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) March 25, 2021