شريم: نتمنى من البرلمان ان يحسم الجدل!

نتمنى أن يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة وذلك عبر تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال اقله بالامور الحياتية التي تخفف العبء على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية بانتظار الحكومة الجديدة.
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) March 25, 2021
نتمنى أن يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة وذلك عبر تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال اقله بالامور الحياتية التي تخفف العبء على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية بانتظار الحكومة الجديدة.