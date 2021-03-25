إرجاء استجواب جحا وحدشيتي أمام "العسكرية" الى موعد لاحق

مثل المحامي جيمي حدشيتي وزوجته الصحافية كلارا جحا وعسكريان في قوى الأمن الداخلي أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بجرم معاملة عناصر قوى الأمن بالشدة أثناء الوظيفة وشتمها وتحقيرها داخل الفصيلة وخارجها، وقيام العسكريين بمخالفة التعليمات العسكرية بالتعرض بالضرب للمحامي بعد شتم الأخير لهما، وقد تم إرجاء جلسة الإستجواب الى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن استمهل المحامي حدشيتي لتقديم مذكرة دفوع شكلية.

يشار الى أنه حصل تلاسن في مطلع كانون الثاني الماضي بين جحا وزوجها من جهة، وعنصرين من قوى الأمن الداخلي قبالة أحد "المولات" في محلة غاليري سمعان على خلفية ركن سيارتهما، تطور الى شتم وتحقير وتضارب بالأيدي بين المحامي وعنصري الأمن.