الحكم على "الأفندي" بالسجن 15 عاماً



أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً على الفلسطيني محمّد حسن الأفندي "بجرم الانخراط في صفوف تنظيم إرهابي مسلح" بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وتوزيع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما، ما أدى الى انفجار أحداهما في دورية مؤللة للكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، والى إصابة أربعة من عناصرها بجروح مختلفة و تخريب آليتهم العسكرية والممتلكات العامّة والخاصّة. وقضى الحكم على الأفندي بالأشغال الشاقة لمدّة 15 سنة".