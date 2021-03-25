عدوان بحث ونظيره الروسي في فرنسا في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية

زار سفير لبنان لدى فرنسا السيد رامي عدوان نظيره الروسي السيد ألكسي مشكوف وتمّ التداول في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ولاسيما التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.