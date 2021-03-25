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لبنان
عدوان بحث ونظيره الروسي في فرنسا في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية
Lebanon 24
25-03-2021
|
13:59
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زار سفير لبنان لدى فرنسا السيد رامي عدوان نظيره الروسي السيد ألكسي مشكوف وتمّ التداول في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ولاسيما التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
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