لبنان

عدوان بحث ونظيره الروسي في فرنسا في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية

Lebanon 24
25-03-2021 | 13:59
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زار سفير لبنان لدى فرنسا السيد رامي عدوان نظيره الروسي السيد ألكسي مشكوف وتمّ التداول في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ولاسيما التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
 
 
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