سكاف بمناسبة عيد البشارة: "بشّرينا يا مريم بنهاية مؤلمة للظالمين ومافيات السلطة"

بمناسبة عيد البشارة، قالت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "ع اسمك يلي بيجمعنا، ع بشارتك يا سيدة الارض والسما، بنصلّي للرب يبشرنا... ويوضعنا ع درب الخلاص من كل الي دمروا بلدنا واحلام ولادنا. ما بقالنا الا الرجاء.. وانتظار البشارة من بعد ما سدّوا بوجه هالشعب كل امل بالحل.بشّرينا يا مريم بمجيء النور.. وبنهاية مؤلمة للظالمين ولصوص الهياكل ومافيات السلطة".