سكاف بمناسبة عيد البشارة: "بشّرينا يا مريم بنهاية مؤلمة للظالمين ومافيات السلطة"

ع اسمك يلي بيجمعنا،ع بشارتك يا سيدة الارض والسما،بنصلّي للرب يوضعنا ع درب الخلاص من كل الي دمروا بلدنا واحلام ولادنا
ما ضل الا الرجاء وانتظار البشارة من بعد ما سدوا بوج هالشعب كل امل بالحل
بشرينا يا مريم بمجيء النور وبنهاية مؤلمة للظالمين ولصوص الهياكل ومافيات السلطة#عيد_البشارة
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) March 25, 2021
ع اسمك يلي بيجمعنا،ع بشارتك يا سيدة الارض والسما،بنصلّي للرب يوضعنا ع درب الخلاص من كل الي دمروا بلدنا واحلام ولادنا
ما ضل الا الرجاء وانتظار البشارة من بعد ما سدوا بوج هالشعب كل امل بالحل
بشرينا يا مريم بمجيء النور وبنهاية مؤلمة للظالمين ولصوص الهياكل ومافيات السلطة#عيد_البشارة