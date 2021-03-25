سرقة سيارة في جزين.. والعثور عليها في جونية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سيارة من نوع كيا سرقت مساء أمس الأربعاء من أمام فندق "نادر بلاس" في أنان-جزين، وتعود للمواطن أ. جابر.

وبعد تعقب وملاحقة من قبل عناصر من القوى الأمنية عثر عليها في جونية، وبوشرت التحقيقات.