13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دريان التقى وفد جمعية آل المصري الخيرية وتابع مع المجذوب أموراً تربوية
Lebanon 24
25-03-2021
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب على رأس وفد من الأسرة التربوية.
وبعد اللقاء، قال المجذوب: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة وكان لنا بالتأكيد حديث عن شؤون وشجون العائلة التربوية، فكما تعرفون توافقت هذه العائلة التربوية بكل مكوناتها على رفع الصوت ماليا، تقنيا، وصحيا لعودة آمنة للمدارس بشكل متدرج ابتداء من صفوف الشهادات الرسمية حتى الصفوف الأخرى، وهذه الأبعاد التي ذكرتها لها بعد مالي له علاقة بإقرار مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لبنانية لدعم المدارس والثانويات وهذا مشروع القانون هو للعام الدراسي السابق، بالإضافة إلى ذلك، إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة للمتعلم، وفيما يختص بالبعد التقني، تأمين الإنترنت عبر باقة مخصصة للأساتذة والطلاب والتلامذة، وفيما يختص بالبعد الأخير وهو بعد أساسي وضروري لتأمين العودة الآمنة، البعد الصحي، المطالبة بجعل التربية أولوية صحيا كي لا نقول أولوية مالية وتقنية، أضعف الإيمان أن تكون في هذه المرحلة أولوية صحية، وبالتالي تأمين التلقيح وبشكل متدرج، ومن ثم تأمين الفحوص الدورية عبر "Rapid Test" وعبر "PCR"، وسماحته تبنى هذه المطالب وشدد على إيجاد حل لها في أسرع وقت لضمان التربية".
أضاف: "وكما تعرفون نحن اليوم بمناسبة جليلة هي عيد البشارة، ويرافق هذا العيد عادة إحتفالات رسمية وتربوية في أنحاء المناطق وبحضور جميع الطوائف اللبنانية، وها نحن اليوم كما ترون العائلة التربوية مجموعة بكل أطيافها، بحضور الأب عازار، وان شاء الله تكون هذه البشارة للقطاع التربوي، والتربية وإن طال الحديث بها فلا شعر يوفيها ولا الأقلام ولا المنابر".
وتابع المجذوب: "نخاطب ضمائر المعنيين بالقطاع التربوي، التربية أمام مفترق طرق، لا تتركوها، فنتائج تركها ستكون كارثية على المجتمع، ستكون كارثية عليكم وعلينا، فكما تعرفون إذا أردت تدمير بلد، فدمر تربيته. السؤال الكبير الذي يطرح: هل تريدون تدمير التربية في لبنان؟ سيكون هناك لقاءات للعائلة التربوية للاعلان عن الخطة (ب)، وهناك خطة (د) وخطة (ج)، ولكن دائما يجب ان تكون التربية أولوية، فمن خلالها نبني أجيالا".
استقبالات
واستقبل المفتي دريان وفد جمعية آل المصري الخيرية الاجتماعية في بيروت برئاسة سميح المصري الذي قال بعد اللقاء: "تباحثنا مع سماحة المفتي في مواضيع معيشية واجتماعية وسياسية، تمحورت حول نقاط تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت إليه البلاد في ظل انتشار الوباء واستفحال الغلاء، وعلى أهمية صندوق الزكاة في مساعدة الناس الذين باتوا أكثر حاجة من السابق، وتم التشديد على أهمية دور دار الفتوى بدورها الجامع في سبيل الضغط بموضوع تشكيل الحكومة لإنقاذ الوطن الحبيب في ما يمر من أزمات".
تابع
الأكثر قراءة
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
20:33 | 2021-03-24
24/03/2021 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
23:23 | 2021-03-24
24/03/2021 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
08:47 | 2021-03-25
25/03/2021 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:12 | 2021-03-25
25/03/2021 09:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
Lebanon 24
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
08:00 | 2021-03-25
25/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:40 | 2021-03-25
تجمع أصحاب الصيدليات: وصلنا إلى شفير الانهيار والإفلاس التام...وهذا ما نحتاجه
19:26 | 2021-03-25
ظاهرة قناديل البحر على شاطئ صور...ما سببها؟
19:24 | 2021-03-25
افتتاح غرفة صديقة للطفل في نقابة محامي طرابلس بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية
19:22 | 2021-03-25
الأحدب عن سجناء رومية: إما محاكمات عادلة سريعة أو انفجار
19:15 | 2021-03-25
عكر تجتمع مع عدد من الوزراء عن بعد... تفعيل حكومة تصريف الأعمال على الطاولة
19:12 | 2021-03-25
تعميم من المديرية العامة للتعليم المهني حول تعبئة إستمارات اللقاح
فيديو
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
15:00 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:30 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact