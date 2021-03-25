لبنان

هذا ما فعلته الرياح الشديدة ببعض الصيادين (صور)

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:35
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تسبَّبت الرياح الشديدة بأضرارٍ كبيرةٍ لصيادي الأسماك في مدينة الميناء في طرابلس، 
وناشد الصيادون وزير الزراعة عباس مرتضى، لدعمهم بأدواتٍ تساعدهم على إصلاح شباكهم المتضررة بفعل العاصفة، التي عطلت مرفأهم ومنعتهم من ركوب البحر.
 
 
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