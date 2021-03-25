لبنان

قوى الامن: توقيف مروجي عملة مزيفة في البقاع

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:17
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

في اطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة في البقاع الغربي.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتهما وتوقيفهما.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:

م. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)
ا. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
 بتاريخ 23-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة خربة روحا، وضبطت بحوزته مبلغ /500/ الف ل.ل. مزيفة من فئة المئة الف. بالتزامن تم مداهمة مكان اقامة الثاني في المحلة ذاتها، حيث تم توقيفه.

 وبتفتيش المنزل، ضبطت مبلغاً مالياً مزيّفاً وقدره /2,600,000/ ل. ل. من فئة المئة الف، كمية من مادة حشيشة الكيف وسكين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج العملة المزيفة في منطقة البقاع الغربي وراشيا.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات، المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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