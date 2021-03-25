13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قوى الامن: توقيف مروجي عملة مزيفة في البقاع
Lebanon 24
25-03-2021
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي:
في اطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة في البقاع الغربي.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتهما وتوقيفهما.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:
م. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)
ا. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
بتاريخ 23-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة خربة روحا، وضبطت بحوزته مبلغ /500/ الف ل.ل. مزيفة من فئة المئة الف. بالتزامن تم مداهمة مكان اقامة الثاني في المحلة ذاتها، حيث تم توقيفه.
وبتفتيش المنزل، ضبطت مبلغاً مالياً مزيّفاً وقدره /2,600,000/ ل. ل. من فئة المئة الف، كمية من مادة حشيشة الكيف وسكين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج العملة المزيفة في منطقة البقاع الغربي وراشيا.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات، المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
20:33 | 2021-03-24
24/03/2021 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
23:23 | 2021-03-24
24/03/2021 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
08:47 | 2021-03-25
25/03/2021 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:12 | 2021-03-25
25/03/2021 09:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
Lebanon 24
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
08:00 | 2021-03-25
25/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:40 | 2021-03-25
تجمع أصحاب الصيدليات: وصلنا إلى شفير الانهيار والإفلاس التام...وهذا ما نحتاجه
19:26 | 2021-03-25
ظاهرة قناديل البحر على شاطئ صور...ما سببها؟
19:24 | 2021-03-25
افتتاح غرفة صديقة للطفل في نقابة محامي طرابلس بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية
19:22 | 2021-03-25
الأحدب عن سجناء رومية: إما محاكمات عادلة سريعة أو انفجار
19:15 | 2021-03-25
عكر تجتمع مع عدد من الوزراء عن بعد... تفعيل حكومة تصريف الأعمال على الطاولة
19:12 | 2021-03-25
تعميم من المديرية العامة للتعليم المهني حول تعبئة إستمارات اللقاح
فيديو
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
15:00 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:30 | 2021-03-25
25/03/2021 19:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact