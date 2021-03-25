بيان لـ"طيران الشرق الأوسط" حول عملية التلقيح.. ماذا جاء فيه؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط– الخطوط الجوية اللبنانية عن "البدء بحملة التلقيح ضد COVID-19 لموظفي الشركة والشركات التابعة، والعاملين في الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ابتداءً من يوم الثلثاء الواقع فيه 30 آذار 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مركز التلقيح المعتمد في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط MEA Covid19 Vaccination Center".



