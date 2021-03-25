لبنان

بيان لـ"طيران الشرق الأوسط" حول عملية التلقيح.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:32
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط– الخطوط الجوية اللبنانية عن "البدء بحملة التلقيح ضد COVID-19 لموظفي الشركة والشركات التابعة، والعاملين في الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ابتداءً من يوم الثلثاء الواقع فيه 30 آذار 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مركز التلقيح المعتمد في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط MEA Covid19 Vaccination Center".

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