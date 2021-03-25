لبنان

الحريري بحث ونجاة رشدي الاوضاع

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:44
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي، في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معها المهمات التي تقوم بها في لبنان ومجمل الأوضاع العامة.
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