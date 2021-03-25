لبنان

بري التقى السفيرة الفرنسية ورشدي

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:50
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات لا سيما السياسية والإنسانية. 

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو وذلك بناءً لطلبها، حيث جرى عرض للاوضاع العامة خاصة التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة، وجرى التشديد على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. 

اللقاء الذي استمر ساعة غادرت بعده السفيرة الفرنسية دون الإدلاء بتصريح. 
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